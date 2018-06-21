شاهد.. لحظة تصفية 32 تكفيريا وتدمير أخطر مقرات الإرهابيين في سيناء (فيديو)

أصدرت القوات المسلحة، منذ قليل، بيانها الـ24، بشأن العملية الشاملة سيناء 2018، التى انطلقت صباح الجمعة 9 فبراير الماضى، لمحاربة العناصر الإرهابية، على جميع المحاور الإستراتيجية.





وأسفرت العمليات عن تحقيق النجاحات الآتية:





قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير 21 هدفا بقطاع العملية فى شمال سيناء، وتدمير عربيتين محملتين بكميات من الأسلحة والذخائر بعد توافر معلومات استخباراتية تفيد باختراقهما للحدود الغربية.





القضاء على 12 فردا تكفيريا مسلحا شديدي الخطورة، خلال عمليات نوعية، عثر بحوزتهم على كمية من الأسلحة الآلية والقناصة فى نطاق شمال ووسط سيناء.





القضاء على 20 فردا تكفيريا مسلحا، والقبض على 3 آخرين بواسطة الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ على 4 بنادق آلية وطبنجتين 9 م.





اكتشاف وتدمير مخزن يحتوى على كميات من الذخائر، ومخلفات الحروب، وضبط سيارة غرب نفق الشهيد أحمد حمدى، عثر بداخلها على 40 جوالا تحتوى على كميات كبيرة من قطع غيار الدراجات البخارية، والمواد التى تستخدم فى تصنيع العبوات الناسفة.





تدمير 272 وكر ومخبأ عثر بداخلهم على كمية من الذخائر ومواد الإعاشة والعبوات الناسفة ومواد شديدة الانفجار وأجهزة حواسب ومعدات تصوير وعدد من الملابس العسكرية والمبالغ المالية وأجهزة اتصال لاسلكية وبعض الكتب التي تدعو إلى الفكر التكفيري بمناطق العمليات.