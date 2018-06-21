الدي جي العالمي "تاركان" و"ماريس" يتألقان في "eden Ibiza" شرم الشيخ

في واحدة من أقوى السهرات احيا الدى جى العالمي التركي "تاركان" والراقصة الاستعراضية ماريس أولى حفلات "Eden Ibiza beach " بشرم الشيخ وسطحضور العديد من رواد الشاطئ.





وأحيا اولى فقرات الحفل الدى جى العالمي "تاركان" وأشعل الحفل بالعديد من التراكات الغربيه والعالميه وسط اجواء من الرقص بين الحضور.





ثم صعدت الى مسرح الحفل الراقصه الروسيه "ماريس" التى قدمت وصله من الرقصات الاستعراضية على عدد من أشهر الاغانى الشرقية و الغربيه وسط اجواءمن الرقص والبهجة بين الحضور .





وحضر الحفل عدد كبير من نجوم المجتمع والمشاهير كان ضمنهم النجم سامو زين والذى قام بتقديم أغنيه "الورد الأحمر" وسط صيحات وتفاعل الجمهور .