توقيت مباراة الأرجنتين وكرواتيا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يدخل منتخب الأرجنتين مواجهة صعبة ومعقدة أمام كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

وتلعب مباراة الأرجنتين وكرواتيا، اليوم الخميس والموافق ٢١ يونيو ٢٠١٨، على ملعب " نيجني نوفغورود"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن ولبنان.

يسعى نجوم منتخب الأرجنتين لمصالحة جمهورهم بعض التعادل أمام منتخب أيسلندا عديم الخبرة بهدف لكلا منهما، بينما يريد المنتخب الكرواتي تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة والوصول للنقطة السادسة بعد الفوز على نيجيريا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن تنقل قناة "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشرة بجانب بعض القنوات الأخرى مثل "تي آر تي" التركية.

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