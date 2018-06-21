ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

توقيت مباراة الأرجنتين وكرواتيا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:58 ص
توقيت مباراة الأرجنتين وكرواتيا في المونديال والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر
الأرجنتين
طباعة
منى العوضي
 

 

يدخل منتخب الأرجنتين مواجهة صعبة ومعقدة أمام كرواتيا في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم ٢٠١٨ بروسيا.

 

وتلعب مباراة الأرجنتين وكرواتيا، اليوم الخميس والموافق ٢١ يونيو ٢٠١٨، على ملعب " نيجني نوفغورود"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية والأردن ولبنان.

 

يسعى نجوم منتخب الأرجنتين لمصالحة جمهورهم بعض التعادل أمام منتخب أيسلندا عديم الخبرة بهدف لكلا منهما، بينما يريد المنتخب الكرواتي تعزيز صدارته للمجموعة الرابعة والوصول للنقطة السادسة بعد الفوز على نيجيريا بهدفين دون رد في الجولة الأولى.

 

ومن المقرر أن تنقل قناة "بي إن سبورت ماكس ١ و ٢" مباراة الأرجنتين وكرواتيا مباشرة بجانب بعض القنوات الأخرى مثل "تي آر تي" التركية.

 

يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

المزيد عن: منتخب كرواتيا كرواتيا كأس العالم رياضة الأردن ولبنان الأرجنتين الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 4:20:03 AM