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باتريك ستيوارت يقترب من العودة لستار تريك بعد غياب 24 عاما

الخميس 21/يونيو/2018 - 02:23 ص
باتريك ستيوارت يقترب من العودة لستار تريك بعد غياب 24 عاما
باتريك ستيوارت
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أحمد جمال أحمد
 

ترددت انباء قوية عن عودة النجم القدير باتريك ستويارت لدور الكابتن Jean-Luc Picard  بسلسلة أفلام الفضاء الشهيرة ستار تريك.

 

يأتي ذلك بعد أن قامت شبكة cbs بالحصول على حقوق انتاج الفيلم لخمسة سنوات قادمة بخمسة أجزاء، سيظهر بها ستيوارت بشخصيته الشهيرة.

 

وستكون عودى باتريك ستيورات لدور الربان Jean-Luc Picard  بعد غياب دام لنحو 24 عام، حين ظهر للمرة الأخيرة بهذا الدور.

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