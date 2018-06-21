باتريك ستيوارت يقترب من العودة لستار تريك بعد غياب 24 عاما

ترددت انباء قوية عن عودة النجم القدير باتريك ستويارت لدور الكابتن Jean-Luc Picard بسلسلة أفلام الفضاء الشهيرة ستار تريك.

يأتي ذلك بعد أن قامت شبكة cbs بالحصول على حقوق انتاج الفيلم لخمسة سنوات قادمة بخمسة أجزاء، سيظهر بها ستيوارت بشخصيته الشهيرة.

وستكون عودى باتريك ستيورات لدور الربان Jean-Luc Picard بعد غياب دام لنحو 24 عام، حين ظهر للمرة الأخيرة بهذا الدور.