جمال عبدالرحيم: اقترحنا الدعوة لعمومية طارئة ضد 'تنظيم الصحافة'.. ونبدأ صياغة الملاحظات اليوم

قال جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن معظم أعضاء المجلس أبدوا ملاحظات حول مشروع قانون تنظيم الصحافة، والذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، وخاصة المواد التي تتعلق بإعادة الحبس في قضايا النشر، والمؤسسات الصحفية القومية، ومد سن المعاش للصحفيين، بالإضافة إلى المواد التي تتعلق بتشكيل الجمعية العمومية للمؤسسات الصحفية القومية ومجلس الإدارة، وأيضًا تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة ودمج وإلغاء الإصدارات، والمواد التي تتعلق بعزل رؤساء تحرير تلك المؤسسات.









وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن بعض أعضاء مجلس النقابة اقترحوا الدعوة لجمعية عمومية طارئة، للرد على القانون، ولكن تم الاتفاق على تأجيل قرار الدعوة للعمومية، بناءً على اقتراح النقيب وبعض الأعضاء، إلى أن يتم صياغة ملحوظات النقابة وإرسالها للجهات المعنية، على أن تصبح الدعوة للجمعية العمومية الطارئة خطوة ثانية.









وأوضح عضو مجلس النقابة، أن المجلس أعلن انعقاده بشكل دائم لحين اتخاذ خطوات فيما يخص مشروع القانون، مؤكدًا أن المجلس وافق على تشكيل لجنة لصياغة الملاحظات حول مشروع القانون، وإرسالها لمجلس النواب ومجلس الدولة، مُكونة من: "جمال عبدالرحيم، أيمن عبدالمجيد، حاتم زكريا، محمد سعد عبدالحفيظ"، على أن تيدأ عملها اليوم الخميس، ويتم عرض تلك الملاحظات على اجتماع المجلس القادم، الأسبوع المقبل.









وتابع: اعترضنا على عدم رجوع مجلس النواب لنقابة الصحفيين، لأخذ رأيها في مشروع القانون، وذلك بالمخالفة للمادة ٧٧ من الدستور، وما عُرض على مجلس نقابة الصحفيين سابقًا هو المشروع قبل التعديل، وكان مختلفًا تمامًا، ولم نعلم عن تقسيم المشروع لثلاثة قوانين، ولم يؤخذ برأينا في هذا الشأن.