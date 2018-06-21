ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هل يتزوج رانبير كابور وعليا بهات في 2020 ؟

الخميس 21/يونيو/2018 - 12:43 ص
هل يتزوج رانبير كابور وعليا بهات في 2020 ؟
طباعة
شيماء أحمد
 
تشير بعض التقارير في الصحف الهندية، عن علاقة عاطفية تجمع بين النجمين رانبير كابور و عليا بهات بشكل جدي، وأنه سيكون هناك إعلان رسمي مع نهاية عام 2018.

رانبير وعليا بدأت علاقتهما في تصوير فيلمهما "Brahmastra" في بلغاريا في بداية هذا العام، وقد تقربا بشكل كبير من بعضهما، ويتقابلان خارج إطار العمل والتصوير، وما أثار فضول الكثيرين هو وصولهما معًا لحفل استقبال النجمة سونام كابور عقب زفافها، كما تقربت عليا من النجمة نيتو سينج والدة رانبير في الفترة الأخيرة.

وكانت عليا قد تحدثت عن حبها وإعجابها برانبير في بداية مشوارها الفني ببرنامج "كوفي ويذ كاران"، بعد عرض فيلمها الأول "Student Of The Year"، فيما شعر رانبير بالصدمة من حديث الصحافة وقال أن هذا الأمر جديد ولا يصلح التحدث فيه في الوقت الحالي.

ومن المعروف أن رانبير كانت تربطه علاقات عاطفية بالنجمات ديبيكا بادكون و كاترينا كيف، أما عليا فكانت تربطها علاقة بالنجم سيدارات مالهوترا.

وتشير التقارير أنه إذا ظل الاثنان مع بعضهما فمن المرجح أن يتزوجا عام 2020.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن عليا بهات سينما رانبير كابور دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
الدانمارك
-
x
14:00
-
أستراليا
فرنسا
-
x
17:00
-
بيرو
الأرجنتين
-
x
20:00
-
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/21/2018 2:40:15 AM