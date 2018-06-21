هل يتزوج رانبير كابور وعليا بهات في 2020 ؟

رانبير وعليا بدأت علاقتهما في تصوير فيلمهما "Brahmastra" في بلغاريا في بداية هذا العام، وقد تقربا بشكل كبير من بعضهما، ويتقابلان خارج إطار العمل والتصوير، وما أثار فضول الكثيرين هو وصولهما معًا لحفل استقبال النجمة سونام كابور عقب زفافها، كما تقربت عليا من النجمة نيتو سينج والدة رانبير في الفترة الأخيرة.

وكانت عليا قد تحدثت عن حبها وإعجابها برانبير في بداية مشوارها الفني ببرنامج "كوفي ويذ كاران"، بعد عرض فيلمها الأول "Student Of The Year"، فيما شعر رانبير بالصدمة من حديث الصحافة وقال أن هذا الأمر جديد ولا يصلح التحدث فيه في الوقت الحالي.

ومن المعروف أن رانبير كانت تربطه علاقات عاطفية بالنجمات ديبيكا بادكون و كاترينا كيف، أما عليا فكانت تربطها علاقة بالنجم سيدارات مالهوترا.

وتشير التقارير أنه إذا ظل الاثنان مع بعضهما فمن المرجح أن يتزوجا عام 2020.