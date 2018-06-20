مهاب مميش: قناة السويس لم تتأثر بأي أحداث في مصر

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن تأمين أي سفينة تمر من قناة السويس، حيث يوجد فوج تأميني لتأمين القناة والسفن التي تعبر منها.



