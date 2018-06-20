مهاب مميش: قناة السويس لم تتأثر بأي أحداث في مصر
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 11:40 م
كساب أحمد
قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن تأمين أي سفينة تمر من قناة السويس، حيث يوجد فوج تأميني لتأمين القناة والسفن التي تعبر منها.
وأضاف "مميش" خلال حواره ببرنامج "لقاء خاص"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الأربعاء، أن قناة السويس لم تتأثر بأى أحداث في مصر سواء أحداث ثورة 25 يناير أو ما حدث بعدها، لافتًا إلى أن القوات البحرية تتدخل فى الوقت المناسب، والقناة تعمل على مدار 24 ساعة.
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