الذهب يهبط لأدنى مستوى في 2018

هبطت أسعار الذهب لأدنى مستوى في العام الجاري عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، مع استقرار الدولار الأمريكي وترقب الصراعات التجارية.





واستمراراً للنزاع التجاري قرر الاتحاد الأوروبي فرض تعريفات ضد سلع أمريكية بقيمة 2.8 مليون يورو بدءًا من الجمعة المقبلة.





ومن جانبه، ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن قوة الاقتصاد الأمريكي تعزز المزيد من رفع معدلات الفائدة بشكل تدريجي.





وعلى صعيد الصراع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم انتقدت الولايات المتحدة مجدداً اقتصاد الصين لتصفه بأنه يشكل تهديداً عالمياً، وذلك بعد تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية بقيمة 200 مليار دولار.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية القائمة للشهر الثاني على التوالي، فيما كشفت أخرى عن ارتفاع عجز الحساب الجاري في الولايات المتحدة خلال الربع الأول.





وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم أغسطس بنحو 0.3% إلى 1274.50 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى منذ 21 ديسمبر الماضي.





وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.2% إلى 1271.45 دولار للأوقية





وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 94.998 دولار.