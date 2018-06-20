مرسيدس تكشف عن SLC 2019 بتحديثات جديدة

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سيارتها الصغيرة SLC 2019 بتحديثات جديدة وذلك في محاولة لرفع مبيعاتها التي تعاني منذ فترة.





تعتبر SLC منافسة مباشرة لبي ام دبليو Z4 التي اختفت من الأسواق منذ أكثر من عامين نظراً لعمل الشركة البافارية على تطوير جيل جديد كلياً اقترب وصوله، وهذا يعني حملاً أكبر على SLC التي يجب أن تكون على قدر المنافسة ولذلك وفرت لها مرسيدس تحديثات جديدة تظهر في الخارج عبر المصابيح الأمامية التي أصبح LED قياسية بالإضافة إلى تحكم داخلي مزدوج بالتكييف، وأخيراً وفرت مرسيدس لون جديد تحت اسم رمادي Graphite.



