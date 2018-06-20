مرسيدس تكشف عن SLC 2019 بتحديثات جديدة
الأربعاء 20/يونيو/2018 - 10:33 م
كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن سيارتها الصغيرة SLC 2019 بتحديثات جديدة وذلك في محاولة لرفع مبيعاتها التي تعاني منذ فترة.
تعتبر SLC منافسة مباشرة لبي ام دبليو Z4 التي اختفت من الأسواق منذ أكثر من عامين نظراً لعمل الشركة البافارية على تطوير جيل جديد كلياً اقترب وصوله، وهذا يعني حملاً أكبر على SLC التي يجب أن تكون على قدر المنافسة ولذلك وفرت لها مرسيدس تحديثات جديدة تظهر في الخارج عبر المصابيح الأمامية التي أصبح LED قياسية بالإضافة إلى تحكم داخلي مزدوج بالتكييف، وأخيراً وفرت مرسيدس لون جديد تحت اسم رمادي Graphite.
أما الجانب الميكانيكي، حافظت جميع الفئات على محركاتها بينما رفعت مرسيدس من قوة SLC 43 AMG التي أصبح محركها V6 ثنائي التيربو بسعة 3.0 لتر ينتج قوة تبلغ 385 حصان، وهي قوة ممتعة جداً لسيارة بهذا الحجم.
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