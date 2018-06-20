تعرف علي فنادق مدينة بينزا الروسية

يمكن التمتع في مدينة بينزا الروسية بزيارة الاماكن السياحية والمزارات الأثرية مثل متحف بينزا وحدية حيوانات ميدنة بينزا وغيرها الكثير، وقد جمعنا قائمة لكم بأفضل الفنادق في المدينة.



فندق هليو بارك ريزدنس

يقع فندق هليو بارك ريزدنس في مدينة بينزا الروسية وهو واحد من افضل الفنادق في المدينة، ويقدم خدمات متنوعة للزوار ومميزة مثل غرف خالية من التدخين واسرة مخصصة للاطفال، ومطعم ومركز سبا متكامل لخدمة النزلاء، ومركز اعمال يعمل على مدار 24 ساعة ومكتب استقبال يعمل ايضا على مدار 24 ساعة.



فندق لندن باريس

يهتم فندق لندن باتريس الواقع في مدينة بينزا الروسية بتقديم الخدمات المتميزة للنزلاء، وتوفير الرحة لهم من خلال خدمات مثل الواي فاي المجاني والركن المجاني للسيارات ومكتب الاستقبال الذي يعمل 24 ساعة يوميا، ويوجد ايضا خدمات اخرى متعددة.



فندق هوتيل لايف

يوجد في فندق هوتيل لايف في بينزا الروسية غرف خالية من التدخين للنزلاء، وذلك إلى جانب خدمات اخرى يقدمها الفندق مثل الواي فاي المجاني والصحف المجانية في البهو ووجبة الافطار.



فندق هوتيل فرايداي هوستيل

يتكون فندق هوتيل فرايداي هوستيل من 14 غرفة ويقدم خدمة للنزلاء على مدار الساعة وكذلك مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة، ويقدم خدنات تخزين الامتعة وخدمات غسيل الملابس وغيرها.



فندق هوتيل بيبول

يوجد في فندق هوتيل بيبول في بينزا الروسية 14 غرفة للنزلاء ويوجد ايضا حمام سباحة داخلي، ومركز مخصص للياقة البدنية، وخزنة مكتب امامي ويقدم ايضا خدمة الواي فاي المجاني.



فندق فوياج هوتيل بينزا

يقدم فندق فوياج هوتيل في مدينة بينزا خدمات متنوعة ومميزة مثل خدمات ركن السيارات للنزلاء، والانترنت المجاني واي فاي وو يعمل مكتب الاستقبال على مدار 24 ساعة، ويوجد ساونا في الفندق.



فندق هوتيل بريزما

يقدم هذا الفندق المصم على الطراز الحديث خدمات متنوعة مثل الواي فاي المجاني ومكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة يوميا، وو يقدم خدمات الركن المجاني للنزلاء.



فندق بينزا هوتيل

يقدم فندق بينزا هوتيل خدماته للنزلاء حيث يعمل مكتب الاستقبال 24 ساعة يوميا، ويوجد خدمات متنوعة داخل الغرفة مثل ثلاجة وميني بار ومميزات آخرىن وكذلك يوجد مطعم داخلي مميز في الفندق، ويمكن طلب اضافة سرير قابل للطي للغرفة اذا احتجت لذلك.



فندق هليو بارك كروز

يقدم فندق هليو بارك كروز خدمة الركن المجاني للسيارات للنزلاء، ويتمتع بموقع مميز بالقرب من المعالم السياحية، ويوجد مطعم في الفندق، ويقدم الفندق خدمة الواي فاي المجاني ووجبات الافطار وغيرها من الخدمات.



فندق نوتس لاندينج

يقدم الفندق خدمة الواي فاي المجاني للنزلاء، وخدمات متنوعة اخرى داخل الغرف مثل ثلاجة بكل غرفة وشاشة تليفزيون مسطحة وجهاز فاكس، ويقع الفندق في موقع مميز بالقرب من العديد من المزارات السياحية في المدينة





