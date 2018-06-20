أداء متباين لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم





حققت مؤشرات البورصة اداء متباين خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.08% مدعوماً بعمليات الشراء من قبل المستثمرين المصريين على الاسهم الانتقائية والقيادية .





وعلى صعيد مؤشرات البورصة ارتفع مؤشر البورصة الرئيسى "EGX30" بنسبة 0.08% ليصل عند مستوى 16081.35 نقطة,حيث صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" بنسبة 0.07% محققا مستوى 803.32 نقطة, تلاه هابطاً مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.23% محققا مستوى 2037.95 نقطة .





وسجل السوق قيم تداولات بلغت 28.2 مليون جنيه، من خلال تداول 11.2 مليون سهم، بتنفيذ 926عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 68 شركة مقيدة، ارتفع منها 21 سهمًا، وتراجعت أسعار 8 سهمًا، في حين لم تتغير سعار 39 سهمًا أخرين.





ومالت تعاملات المصريين نحو الشراء ليسجلوا صافى شراء بقيمة 3.6 مليون جنيه ، بينما اتجهت تعاملات الأجانب و والعرب نحو البيع ليسجلوا صافى بيع بقيمة 1.4 مليون جنيه و 2.2 مليون جنيه على التوالى .



