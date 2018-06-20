علاء بازيد: يجب بحث حالات الغارمات والغارمين لعدم خلق طبقة من النصابين



وشدد "بازيد" في لقاء مع قناة النيل للأخبار، الثلاثاء، على ضرورة بحث حالات الغارمات والغارمين لعدم خلق طبقة من النصابين، ويجب أن يكون الغارم والغارمة مدينا بثمن الحد الأدنى من الجهاز.



ولفت إلى أنه يجب محاصرة هذه الظاهرة ولا يتم تسديد ديون الأشياء الرفاهية، لافتا إلى أن دراسة الحالات يخفف العبء على القضاء.

قال اللواء علاء بازيد، مدير المركز المصري للدراسات الأمنية والاستراتيجية، إنه يجب تشكيل لجنة من بيت العائلة في كل مركز شرطة، وذلك لفحص حالات الغارمين والغارمات فيها.