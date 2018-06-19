بعد رحيل آمال فريد.. 9 معلومات لا تعرفها عنها

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة آمال فريد، إحدى فنانات زمن الفن الجميل، وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز الـ76 عاما





ويرصد "الفجر الفني" أبرز وأهم المعلومات عن الممثلة آمال فريد

1- اسمها الكامل آمال خليل محمد، وتبلغ من العمر 79 عامًا.





2- دخلت لعالم الفن والتمثيل عن طريق مسابقة في مجلة الجيل.





3- رشحها للعمل في الفن مصطفى أمين وأنيس منصور بالتزكية.

4- فيلم موعد مع الساعدة مع المطرب عبد الحليم حافظ، هو أول أعمالها الفنية.





5- تزوجت من مهندس لفترة من الزمن وانتقلت للعيش معه في موسكو، وابتعدت عن الفن لمدة 6 سنوات.





6- عادت في مصر بعد فترة الغياب بفيلم 6 بنات وعريس.





7- كانت مرشحة لبطولة فيلم أبي فوق الشجرة مع الراحل عبدالحليم حافظ ، إلا أن انشغالها منعها من خوض التجربة.





8- حاصلة على ليسانس أداب قسم اجتماع، واعتزلت في عام 1969.





9- تزوجت مرتين إلا أنها لم تنجب أطفالًا.