الطالع الفلكى الثّلاثَاء 19/6/2018..مُفَكّر حُرّ!





**القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 20 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





*اليوم 12 بَؤونَة قبطى، 19 حُزيْرَان رُومى، 5 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (الأولاد عندى فالبيت هما اللى بِيْشُفُوه)-تلائيك إنتا اللى بتشوفه بس مكسوف.(عادل إمام من مسرحية شاهد ماشفش حاجة-1976)





*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(عطارد فى السّرطان يثلث المُشترى فى العقرب -غربيّاً - ترُوبيكال سِيسْتِمْ)

عطارد فى السّرطان يقوم باتصال تثليث (كوكبان بينهما 120 درجة) مع المُشترى فى العقرب،التثليث إتصال قوى ويعنى أن الكوكبيْن يعملان بتحالف مع بعضهما البعض بصورة مُمتازة وهو أكثر قوّة من إتصال التسديس (كوكبان بينهما 60 درجة) يكون هذا التثليث فى أدق درجاته بمشيئة الله تَعَالى فى تمام التّاسعة و42 دقيقة ليلاً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا؟





عطارد المسئول عن قدراتك التواصليّة ومهاراتك العقلية يقوم المُشترى بمُضاعفة قوّته عدّة مرّات لتشعر أنّ بإمكانك التواصل حتى مع خصومك وتحويلهم لحلفاء بكلمة طيبة وابتسامة وهدف مُشترك ، طاقة تركيز عقلية مُرتفعة ترتفع معها قدرتك على الحفظ واسترجاع المعلومات لِتُحَصّل أكبر كميّة من منهجك الدراسى بأقصر وقت مُمكن وبكفاءة مُرتفعة ، بمشيئة الله تَعَالى.





لأن المُشترى كوكب القِيَم الأخلاقيّة والوجاهة الإجتماعيّة فربّما إتجه تفكيرك/ عطارد لأداء الأنشطة الخيريّة باختلاف صورها وأشكالها ، أعمال مهمّة تقوم بها بتركيزٍ شديد فى عملك تتسبب لك فى ترقية وظيفيّة مُرفقة بعلاوة ماليّة مُحترمة ، عطارد يرمز للأسفار القصيرة والمُشترى يختص بالأسفار للأراضى البعيدة على ذلك رُبّما سنحت فرصة لسفرة قصيرة لأراضٍ بعيدة إما بغرض أداء إمتحان دراسى أو لصفقة تجارية وكلا الأمرين يرمز لهما عطارد والمُشترى أيضاً مع التنبيه أن المُشترى يرمز أكثر لمستوى الدراسات العليا والتى تتسبب لك فى الحصول على لقب بروفسير لتحصد الوجاهة التى ترغبها ، هذا الإتصال ميمُون التأثير إن كانت لك قضايا تخصّ إرث مالى ثقيل أو ثروة مُجمّدة لتتحصّل على حقوقك وثروتك بعد طول إنتظار ،شرط ألا تُجهد ذهنك/عطارد لتحصيل ثروة/ المُشترى بأسلوب خاطئ فالمُشترى كوكب القِيَم الأخلاقيّة الفاضلة لايُرحّب ولا يدعم إلا المكاسب الحلال فقط ، بمشيئة الله تَعَالى.





*ذكرى تحرير العبيد فى الولايات الأمريكيّة (يوم الحريّة)

اليوم 19 يونيه من العام 1865 والمشهور بإسم جُونْ تينث هو إعلان تحرير العبيد فى الولايات المتحدّة الأمريكيّة وكانت ولاية تكساس أكثر الولايات مُعارضة لتحرير العبيد وتمّ الإعتراف به كيوم عطلة فى 42 ولاية أميريكيّة.





على الرّغم من إعلان الرئيس الأميريكى أبراهام لينكولن مرسوم جمهورى فى 2 سبتمبر 1863 لتحريرالعبيد إلا أن الأثر الفعلى لهذا المرسوم كان ضئيلاً وغير مُفعّل، إلا أن الجنرال غوردون جرانجر وبعد وصوله لجلافستون تكساس 19 يونيه 1865 على رأس ألفىْ جندى من قوّاته ومن شرفة فيلا أشتون قام بتلاوة الأمر العام رقم ثلاثة لسكّان ولاية تكساس بإلغاء الرّقّ للأبد،منذ العام 1980 إعتبرت ولاية تكساس يوم 19 يونيه يوم عطلة رسمى لكنّ الهيئات الحكوميّة لاتُعطّل، بعض العاملين يحصلون عليه كعطلة مدفوعة الأجر أو أجازة نصف يوم ، فى شهر يونيه من العام 2012 أقرّت 42 ولاية أمريكية ومعهم مُقاطعة كولومبيا على إعتبار يوم 19 يونيه إما يوم عطلة أو يوم مُميّز.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

يوافق ذكرى ميلاد النجم المحبُوب أحمد مكّى فكل عام وهو بألف خير، إحتفالاً به هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيذة لغسم أحمد مكى مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فى نجمنا بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(الفريق الكبير)،(رأس حديدية)،(إبن بارّ)،(سفينة فضاء)،(حديقة التفاح)،(ضوء أزرق)،(جيمى هندريكس/عازف جيتار مشهور)،(نيقولا تِسْلا/مهندس كهرباء)، (قناة إستوديو)،(مُفكّر حُر)،(جدّتى الغالية).





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: قد تكون صارماً بعيداً عن اللطف فى تعاملك مع أحد المراهقين المقصّرين، غلّف نصائحك بورقة ناعمة لتجد الصّدى المرغوب.





برج الثور: أفعالك تصدّق أقوالك وهذا مايجلب لك المصداقية والثقة من الآخرين ، لا تعِدْ بما لا تستطيع الوفاء به حتى لاتفقد تلك الثقة التى هى رأس مال ثمين.





برج الجوزاء: وجود شخصين يستلزم وجود وجهتىْ نظرمختلفتيْن بخصوص موضوعٍ ما فحتى الفاكهة مختلفة ولها نفس الأسم ، وهذا ليس سبباً كافياً للزعل.

برج السّرطان: تتمكن من الولوج لعقلية من تفاوضه مديرك أو زوجتك بملاحظتك للتفاصيل الصغيرة ، احرص أن تكون كلماتك فى توقيتها المناسب.





برج الأسد: قد تكون فى مزاج ملائم لمُشاكسة غيرك من قبيل المُمازحة ولايكون توقيتك مناسباً ، إن كان لديك كلمة خير فقلها ، إن لم يكن فاسكت.





برج العذراء: مكافآت ومكتسبات تتحصّل عليها بمشيئة الله تَعَالى تُشعرك بصدق المثل القائل من جَدّ وَجَد ، بادر بالتصدّق على فقير مُحتاج.





برج الميزان: نشاط مكثف على هاتفك النقّال مع شبكة معارفك فى العمل والعائلة، لا تستخف بمكالمة تلفونية قد تكون سبباً لفتح باب الرزق لك فى مكان جديد.

برج العقرب: بإمكانك التخلى عن فكرة فريق العمل مُؤقّتاً والشّروع بمفردك فى الأعمال التى تبرع فيها وتفسد إن قام بها أكثر من شخص.





برج القوس: مشحون عن آخرك بالنشاط لتعمل بطاقتك القصوى ، لاتطلب المُساعدة لإنجاز عمل بإمكانك إنجازه بنفسك ، ما حَكّ جلدك مثل ظفرك.

برج الجدى: مشكلة الأقساط أو القروض فى طريقها للحل بمشيئة الله تَعَالى إن قمت بوضع خطّة للسداد والتزمت بها دون تشتّت ، بمشيئة الله تَعَالى.





برج الدّلو: المواقف الصعبة دائماً ما يكون لها جانبها المشرق، يكفى أن تعرف الصّديق وقت الضيق ، وألا تكرّر نفس الخطأ.





برج الحُوت: لاتُجبر نفسك على الدخول لمكان أو موقف لاترتاح له لمجرّد إرضاء الآخرين، لاتخجل من رفض مُستند أو سلعة أو علاقة فخجلك قد يكلف خسارة لا تتحملها.



