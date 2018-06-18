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مدير المسرح الكوميدي يحرر محضر ضد المطربة رنا سماحة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:56 م
مدير المسرح الكوميدي يحرر محضر ضد المطربة رنا سماحة
المطربة رنا سماحة
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أحمد رمضان متولي
 

قام المنتج الفني أحمد السيد مدير عام المسرح الكوميدى، بعمل محضر إثبات حالة للمطربة الشابة رنا سماحة، وذلك بسبب تأخرها عن افتتاح عرض مسرحيتها "البؤساء"، وقامت مخرجة العرض بأداء دورها إنقاذ للموقف.

 

وكان "السيد" قد قام بعمل محضر "٦ أحوال" بنقطة شرطة التحرير بتاريخ ١٧ يونيو يُتهم فيه "سماحه" بعدم احترام جمهور المسرح والاستهانة به، وذلك بعد انصراف عدد كبير من الجمهور بسبب التأخر التى قامت به رنا حيث كانت متعاقدة على حفل غنائي فى مارينا.

مدير المسرح الكوميدي يحرر محضر ضد المطربة رنا سماحة
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