قتلى وخسائر بالجملة.. زلزال أوساكا يوقف الحياة العامة في اليابان

دائمًا ما تشهد اليابان، كوارث بسبب حصيلة الزلازال القوية التي تجتاح أراضيها، إذ لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من ثلاثمائة آخرين، جراء زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة أوساكا غربي اليابان، وحذرت السلطات سكان المنطقة من خطر انهيار منازل وانهيارات أرضية في حين يتوقع تساقط أمطار.





وتعتبر اليابان واحدة من أكثر المناطق النشطة زلزاليًا في العالم وتشهد نحو 20 في المئة من الزلازل التي تقع في العالم بقوة 6 درجات أو أكثر.

زلزال يضرب اليابان

أعلنت هيئة الأرصاد اليابانية، اليوم الإثنين، أن زلزالًا قويًا بلغت شدته 6.1 درجة وقع في الجزء الشمالي من محافظة أوساكا على عمق 10 كيلومترات.





وشعرت محافظة أوسكا باهتزازات مرتدة بقوة 4 نقاط على مقياس النقاط السبع الياباني.

قوة الزلزال

وقدرت مصلحة الأرصاد الجوية اليابانية من جهتها أن الزلزال وقع على عمق 13 كلم وبلغت شدّته 6,1 درجات، وتلى الزلزال هزات ارتدادية عديدة وحذرت السلطات سكان المنطقة من خطر انهيار منازل وانهيارات أرضية في حين يتوقع تساقط أمطار.

القتلى

وجراء زلزال بقوة ست درجات على مقياس ريختر ضرب مدينة أوساكا غربي اليابان، لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بينهم طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات.





وأعلنت السلطات اليابانية ارتفاع حصيلة المصابين جراء الزلزال، الذي ضرب محافظة أوساكا بغرب البلاد، إلى أكثر من 350 مصابًا.





وأوضحت وكالة الإطفاء والكوارث اليابانية - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى) الأمريكية - أن المصابين وقعوا في خمس مناطق إدارية، مشيرة إلى أن معظم المصابين وقعوا بمدينة أوساكا.

خسائر مادية

وتسبب زلزال قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر بمقاطعة جونما شمال اليابان، في وقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين ومحطة للوقود، فضلًا عن انقطاع التيار الكهربائي ببعض المناطق وتوقف حركة القطارات وتضرر أكثر من 170 ألف منزل.

وقامت إدارة مدرسة إيكيدا الإبتدائية الواقعة قرب مقاطعة جونما بإجلاء الطلاب من الفصول، فيما أخلت محطة Nijyo في كيوتو الركاب من المحطة.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الزلزال كان على عمق 14 كيلومتر، كما تعرضت المقاطعات المجاورة إلى اهتزازات بدرجات أقل شملت إيباراكى شمال شرق طوكيو حيث تقع محطة توكاى النووية، وفقا لما أعلنته هيئة المسح الجيولوجي اليابانى اليوم الأحد.

تحركات حكومية

من جانبه، أمر رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي السلطات بحشد كافة الإمكانيات لاحتواء الوضع ومساعدة المتضررين.





وسارع رئيس الوزراء، إلى التشديد على أن الحكومة في حالة تعبئة، قائلًا؛ "الأولوية هي لإنقاذ حياة الناس"، وأمر فريقه بأن "يجمع فورًا المعلومات حول الأضرار المحتملة".



