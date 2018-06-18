كل ما تريد معرفته عن أول جهاز صيني لعلاج السرطان

في محاولة جديدة لعلاج مرض السرطان الخبيث، أعلنت مصادر طبية صينية، اليوم الإثنين، أنه من المتوقع بدء استخدام أول جهاز صيني يعتمد على مسرع لعلاج السرطان بتقنية الأسر الإشعاعي لنيوترونات البورون (بى.إن.سى.تى) في عام 2019.





وفي السطور التالية ترصد "الفجر" أبرز المعلومات عن أول جهاز صيني لعلاج السرطان





1. علاج النيوترون بالبورون، هو تقنية طبية علاجية تطبق من أجل علاج أورام مثل ورم المخ وسرطان الرأس والعنق.









2. في عام 1936م، قام العالم لوتشر العامل في معهد فرنكلن في ولاية بنسيلفانيا الأمريكية، باقتراح استخدام هذا التفاعل من أجل علاج السرطان.









3. وفي سنة 1951 اقترح العالم سويت، باستخدام هذه الوسيلة في علاج أورام المخ.









4. وأجريت بعد ذلك أبحاث بالتعاون بين مختبر بروكهافن الوطني ومستشفى ماساتشوستس العام من أجل محاولة علاج أورام، باستخدام البورق كعامل لإضافة البورون للمريض.









5. وأفادت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية أن جامعة نانجينج لعلوم الطيران والفضاء وعدد من الشركات هي من قامت بتطوير هذا الجهاز، حيث يخضع حاليًا لمرحلة الاختبار.













6. ويهدف الجهاز الذي يعمل بتقنية (بى.إن.سى.تى) إلى علاج مرضى السرطان بالإشعاع من خلال قيام الأشعة النيوترونية بتدمير الأورام التي تحتوى على مركب البورون دون إلحاق أي ضرر إشعاعي بالأنسجة الطبيعية المجاورة.













7. ويعد هذا العلاج أقل ضررًا من العلاجات الراهنة، كما أن أعراضه الجانبية أقل.













8. وقال ليو يوان هاو أستاذ العلوم والهندسة النووية في الجامعة" إن التحدى الأكبر في تطوير وتطبيق تقنية (بى.إن.سى.تى) هو مصدر النيوترون، موضحا أن النيوترونات يمكن إنتاجها من خلال مفاعل أو مسرع، لكنه نظرًا لأمور تتعلق بالتكاليف والسلامة، ولأنه من الصعب بناء مفاعلات في المستشفيات، فإن استخدام مسرع يعد أرخص وأكثر أمنًا ويمكن معه التحكم بسهولة في الأشعة النيوترونية".













9. وتعد اليابان وفنلندا وإيطاليا وروسيا والولايات المتحدة، رائدة في الدراسات السريرية لتقنية (بى.إن.سى.تى) وحققت تقدمًا في علاج سرطان الدماغ والعنق.





10. تعطى المادة بشكل انتقائي للمريض المصاب بالسرطان بحيث أنها تتركز في منطقة الورم الخبيث والأنسجة المحيطة به.