توقيت مباراة مصر ضد روسيا والقنوات الناقلة ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب مصر، مباراة مصيرية وصعبة أمام المنتخب الروسي، غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويدخل منتخب روسيا المباراة بمعنويات مرتفعة وثقة شديدة خصوصًا بعد حسم أول ثلاث نقاط له بالفوز على السعودية بخمسة أهداف دون رد في الجولة الأولى، في المقابل يرغب الأرجنتيني هيكتور كوبر في قيادة الفراعنة للفوز الأولى لهم بالمونديال.

وخسر منتخب مصر أول لقاء له في البطولة من أوروجواي بهدف نظيف أحرزه خوسيه خيمينيز في الدقائق الأخيرة من المباراة التي قدم فيها الفراعنة أداء مميز طوال شوطي اللقاء.

ومن المنتظر أن يقود النجم محمد صلاح هجوم الفراعنة أمام روسيا بعد عودته من الإصابة والمشاركة في التدريبات الجماعية في الأيام الماضية.

وتقام المباراة على ملعب "سانت بطرسبرج" غدًا الثلاثاء والموافق 19 يونيو 2018، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" عن إذاعتها لمباراة مصر وروسيا عبر البث الحي والمباشر على قناة "بي إن سبورت ماكس 1و2".

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