موعد مباراة تونس وانجلترا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع ومشاهدة البث المباشر

يخوض منتخب تونس مباراة "حامية" أمام إنجلترا، اليوم الإثنين، وذلك خلال منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2018 روسيا.

تضم المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم منتخبات؛ بنما وإنجلترا وبلجيكا، ويسعى المنتخب التونسي بقيادة نبيل معلول لتخطي صعوبات المجموعة وحجز المركز الثاني على حساب المنتخب الإنجليزي أو البلجيكي.

موعد مباراة تونس ضد إنجلترا:

يلعب منتخب تونس مباراته ضد إنجلترا، اليوم الإثنين والموافق 18 يونيو 2018، الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية، وذلك على ملعب "فولجوجراد أرينا".

التشكيل المتوقع لمباراة تونس وإنجلترا:

منتخب تونس: (معز حسن، ياسين مرياح، صيام بن يوسف، ديلان برون، علي معلول؛ إلياس صخيري، أنيس البدري، فرجاني ساسي، فخر الدين بن يوسف، وهبي خزري، نعيم سليتي).

منتخب إنجلترا: (جوردان بيكفورد، كايل والكر، جون ستونز، هاري ماجواير، كييران تريبيير، ديلي ألي، جوردان هندرسون، جيسي لينجارد، آشلي يونج، رحيم ستيرلينج، هاري كين).

القنوات الناقلة لمباراة تونس وإنجلترا:

من المقرر، أن يتم إذاعة المباراة المثيرة والمنتظرة بين تونس وإنجلترا من خلال قنوات "بي إن سبورت" المشفرة عبر النقل الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس 1و2".