"Alienware".. أول سماعة لاسلكية مخصصة للألعاب

كشفت شركة Alienware عن اول سماعة لاسلكية لها مخصصة للألعاب خلال الأسبوع الماضي قبل حدث E3، ويبدو ان اهم ما يميز هذه السماعة هو انها مريحة جدًا بالإضافة إلى ان تصميمها انيق للغاية.





ومثل العديد من سماعات الألعاب، تبدو سماعة Alienware الجديدة كبيرة الحجم، وعلى الرغم من ذلك إلا انها خفيفة الوزن، مما يجعلها مريحة جدًا اثناء الارتداء. لقد تم أيضًا تغليف إطارات الاذن بمادة شبكية رياضية تعمل على التخلص من الرطوبة، وأضافت الشركة غطاء ناعم الملمس إليها والذي يجعلها تبدو وكأنها وسادة هوائية.





أما بالنسبة للصوت، تم استخدام تقنية الصوت المحيطي الافتراضي القوي 7.1 من Alienware. ومن خلال تطبيق سماعة الأذن من Alienware، ستساعدك ميزة تسمى إعادة الصوت على تحديد الأعداء والمخاطر الأخرى في الألعاب بناءً على الأصوات التي تقوم بإصدارها. سيسمح لك هذا التطبيق نفسه بتخصيص إضاءة AlienFX على الجزء الخارجي من إطارات الاذن، كما يمكنك أيضًا تعديل صوت EQ.





يوجد مازج للصوت في الجزء الأيمن من خلف السماعة، ويوجد ميكروفون قابل للتحريك وعازل للضوضاء في الجزء الخلفي من السماعة اليسرى بالإضافة إلى ازرار التحكم في مستوي الصوت، ومن أسفل الجزء الايسر يوجد زر للتبديل عبر الإعدادات المسبقة لصوت EQ بالإضافة إلى منفذ USB للشحن ومقبس مقاس 3.5 مم للاستخدام السلكي. يحتوي الجزء السفلي من الجانب الأيمن على فتحة لمحول USB بسرعة اتصال 2.4 جيجا هرتز.



