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أميرة العقدة تفسر موقف الشناوي من جائزة رجل المباراة (فيديو)

الأحد 17/يونيو/2018 - 10:29 م
أميرة العقدة تفسر موقف الشناوي من جائزة رجل المباراة (فيديو)
أميرة العقدة
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شيماء عطية
 
كشفت الإعلامية أميرة العقدة مقدمة برنامج "صباح الخير يا مصر" موقف حارس مرمى المنتخب الوطني محمد الشناوي بعد اعتذاره عن تسلم جائزة رجل المباراة بعد انتهاء مباراة مصر والارجواري في الجولة الاولى لمبارايات كأس العالم في روسيا.

وأوضحت "العقدة" أن السبب هو أن الجائزة مقدمة من إحدى شركات الخمور الشهيرة، وهو ما جعل الشناوي يرفض تسلمه.

واستعرضت "العقدة" في الحلقة المواقف المؤيدة والمعارضة من جمهور السوشيال ميديا، لافتة إلى أن إحدى مقالات مجلة the sun الانجليزية تناولت الأمر وأشارت إلى أنه ليس الأول من نوعه فسبق أن قام به اللاعب يايا توريه عام ٢٠١٢.

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