تردد قناة "Bein sports" المفتوحة الناقلة لكأس العالم





أعلنت مجموعة beIN الإعلاميّة عبر موقعها الرسمي عن اتّفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يتم بمقتضاها بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا FIFA 2018 على قنواتها المفتوحة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى.





وافقت مجموعة beIN الإعلامية، على منح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون بالمملكة المغربية ترخيصا فرعيا يسمح لها ببث 22 مباراة من منافسات كأس العالم روسيا FIFA 2018 مجانا على التلفزيون الأرضي في المغرب من بينها حفل الافتتاح ، والعديد من المباريات الأخرى، فضلا عن جميع مباريات المجموعة والأدوار التي تليها بالنسبة لمنتخب المغرب ومباراتين في دور الثمانية، والدور نصف النهائي وكأس العالم روسيا FIFA 2018.





تردد "Bein sports" عبر قمر نايل سات





تردد القناة: 12475.





معدل: أفقي.





معدل الترميز: 27500.





ترميز القناة: 2/3.





إشارة إرسال البث: DVB-S2





معدل تردد الموجة: 8PSK





كما تنقل المباراة عبر قمر سهيل سات





تردد القناة: 11566.





معدل: أفقي.





معدل الترميز: 27500.





ترميز القناة: 2/3.





إشارة إرسال البث: DVB-S2





معدل تردد الموجة: 8PSK



