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لالاف من المواطنين يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك المسجد الكبير (فيديو)

الجمعة 15/يونيو/2018 - 05:44 ص
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بلال أحمد
 
يؤدي الاف المواطنين، من مختلف السنين العمرية، صلاة عيد الفطر المبارك لعام 2018، في ساحة المسجد الكبير ، بمنطقة "عزبة النخل".

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أعلن أن صلاة عيد الفطر المبارك في محافظة القاهرة ستكون في الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحًا، وبعدها بدقيقة واحدة يحين موعدها في محافظة الجيزة، فيما تكون صلاة العيد في الإسكندرية في الساعة الخامسة و21 دقيقة، طبقًا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد
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