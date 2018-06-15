"فودة" يتفقد الكمائن وساحة صلاة عيد الفطر ويوزع "كعك وبكسويت" بطور سيناء

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، الكمائن الأمنية بطور سيناء، لتهنئة الضباط والجنود من رجال القوات المسلحه والشرطة وتوزيع كعك وبسكويت بمناسبة عيد الفطر، مناشدهم بالبقظة والحماس.





كما تفقد ساحة الاستاد الرياضي بطور سيناء والتي ستقام بها صلاة عيد الفطر المبارك ، و تفقد ساحة العلم واماكن الانتظار بها وامر بتواجد موسيقي الشرطه لعزف مقطوعات موسيقيه خلال فترة العيد لاضفاء جو من البهجة.





وتفقد شاطئ طور سيناء العام الذي تم انشاؤه حديثا وشدد علي ضرورة وجود غطاسين حاصلين على دوة انقاذ تحسبا لحدوث اية حالات غرق، ومدينة الملاهي بالمدينه وكلف رئيس المدينة بتوفير مكبرات صوت لبث روح من البهجة والسرور للمواطنين وبث مباريات كأس العالم على الشاشة العملاقة الموجودة بالمدينة.





كما تفقد شارع المنشية الرئيسي وأمر بعدم دخول السيارات من الساعة 6 مساء مساءً الي 2 فجرًا لإعطاء الفرصة للمواطنين للسير على الأقدام والتجول بالشارع بحرية ويسر، وحيا المواطنين وهنأهم بعيد الفطر المبارك.





رافق المحافظ اللواء نادر عشماوي، سكرتير عام المحافظة المساعد، وفوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، وغريب حسان، عضو مجلس النواب عن دائرة طور سيناء، ومدير إدارة المرور، ومدير عام الأوقاف.