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مشاهدة مسلسل الوصية الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة على اليوتيوب HD

الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:33 ص
مشاهدة مسلسل الوصية الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة على اليوتيوب HD
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الفجر الفني
 

يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل الوصية الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.


تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.


"الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، سارة سلامة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.
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