مشاهدة مسلسل الوصية الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة على اليوتيوب HD
الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:33 ص
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل الوصية الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب.
تدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.
"الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، سارة سلامة، وتدور الأحداث في إطار كوميدي حول شاب مستهتر يتوفى والده، ويترك له وصية واجبة النفاذ، فيطلب من صديقه "أمين" أن يساعده في تنفيذها حتى يتمكن من الحصول على الميراث.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسلات رمضان 2018 مسلسلات رمضان مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الوصية الفجر الفني الحلقة 29 التاسعة والعشرون البث المباشر للمسلسلات أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama