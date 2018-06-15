مشاهدة مسلسل السهام المارقة الحلقة 29 التاسعة والعشرون كاملة على اليوتيوب HD
الجمعة 15/يونيو/2018 - 01:10 ص
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "السهام المارقة" الحلقة 29 التوالعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة شريف سلامة، شيري عادل، هاني عادل، عائشة بن أحمد.
ويتناول المسلسل مجموعة من القضايا الساخنة، الخاصة بالمجتمع العربي، وخاصًة المجتمع المصري، والتي من أهمها مشكلة الإرهاب، وكيف يتم مناقشة هذه القضية.
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