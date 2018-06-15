مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة 30 الثلاثون كاملة HD على اليوتيوب
الجمعة 15/يونيو/2018 - 12:41 ص
الفجر الفني
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "طايع" الحلقة 30 الثلاثون كاملة HD على اليوتيوب.
تدور الأحداث حول الشاب الصعيدي (طايع) خريج كلية الطب، وله رأيه الخاص في قضية الثأر، لكن تقع له عدد من المشاكل، ومنها تورطه في تهريب الآثار، وخاصة أن أعز أصدقائه ضابط شرطة.
"طايع" بطولة عمرو يوسف، صبا مبارك، سهير المرشدي، سلوى محمد علي.
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