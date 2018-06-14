مرتضى منصور يكشف مصير معروف يوسف في الزمالك
الخميس 14/يونيو/2018 - 05:51 م
هاني عصام
تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن قرارهم حول النيجيري معروف يوسف لاعب الوسط وبقائه.
وأكد مرتضى بأنهم قرروا رحيل اللاعب في الموسم القادم وبيعه حيث يتبقى في عقده موسم واحد فقط.
وتابع "قرارنا برحيل معروف لتحقيق مكسب مادي من ورائه وإمكانية ضم مهاجم أجنبي جديد بدلًا منه".
وأكد مرتضى بأنهم قرروا رحيل اللاعب في الموسم القادم وبيعه حيث يتبقى في عقده موسم واحد فقط.
وتابع "قرارنا برحيل معروف لتحقيق مكسب مادي من ورائه وإمكانية ضم مهاجم أجنبي جديد بدلًا منه".