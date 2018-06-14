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قطر تدعم مليشيات الحوثي في اليمن

الخميس 14/يونيو/2018 - 05:49 م
قطر تدعم مليشيات الحوثي في اليمن
تميم بن حمد
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رقية جمال
 
مازالت قطر تدعم مليشيات الحوثي في اليمن، فمنذ انطلاق عملية تحرير مدينة الحديدة ولم يشاهد المتابع العربي على قناة الجزيرة إلا الصراخ والعويل.

ولم تقف قطر بجانب الأشقاء العرب ولكنها دعمت الحوثيين وحرضت على المقاومة اليمنية، وحاولت خلق رأي عام دولي لتشوية صورة التحالف العربي، ورفعت شعار "نصرة ميليشيا الحوثي".
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