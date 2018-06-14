العراق يحظر زراعة الأرز والذرة بسبب شح المياه

قال مسئول بوزارة الزراعة العراقية اليوم، الخميس، إن العراق حظر على المزارعين زراعة الأرز وبعض المحاصيل الأخرى الكثيفة الاستهلاك للمياه بسبب الجفاف وتقلص تدفقات المياه العذبة.





وأظهر خطاب من وزير الموارد المائية حسن الجنابي إلى مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي اطلعت عليه رويترز، أن الوزارة قررت استثناء الأرز والذرة من خطة الزراعة الصيفية للحكومة لإعطاء الأولوية لمياه الشرب والصناعة والخضراوات.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة أن الوزارة ليست سعيدة بالقرار لكن لا يمكنها وقفه.





وأضاف المتحدث حميد النايف: "الأرز والذرة الصفراء أُخرجا من الخطة الزراعية الصيفية لعدم توفر المياه، ونحن كوزارة زراعة في إحراج من الأمر، لا سيما أن المحصولين من المحاصيل الاستراتيجية والفلاحين هيأوا أراضيهم لزراعة المحصولين".





وتابع: "وزارة الزراعة لا تستطيع أن تعطي موافقة لزراعة دونم واحد بدون موافقة وزارة الموارد المائية".





وأشار إلى أن العراق زرع 100 ألف دونم من الأرز الموسم الماضي. والدونم العراقي 2500 متر مربع.





وزادت مشكلات الجفاف وتقلص مستويات المياه تعقيدا جراء خطة تركيا لملء سد ضخم على نهر دجلة، وهو ما بدأ بالفعل لكنه توقف بعد شكاوى من العراق.





ونحو 70 بالمائة من الموارد المائية العراقية يأتي من جيرانها، ومن الموارد التي تحظى بأهمية خاصة نهرا دجلة والفرات اللذان يجريان عبر تركيا.





كان رئيس الوزراء العبادي قال إن الحكومة تخطط لمد المزارعين بالمياه، خصوصها لمحصول القمح الاستراتيجي، لكنها ستقلص الأراضي المخصصة لزراعة محاصيل أخرى تستهلك الكثير من المياه.