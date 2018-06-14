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عاجل.. مصادر: محمد معيط وزيرًا للمالية خلفًا لعمرو الجارحي

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:54 ص
عاجل.. مصادر: محمد معيط وزيرًا للمالية خلفًا لعمرو الجارحي
محمد معيط
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قالت مصادر مطلعة، إن الدكتور محمد معيط، الذى يشغل منصب نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، سوف يشغل منصب وزير المالية الجديد فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، خلفًا لعمرو الجارحي.

وتؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، ومن المنتظر التوسع في تعيين عدد من نواب الوزراء.

وأضافت مصادر في تصريحات نقلتها فضائية "إكسترا نيوز"، أمس الأربعاء، أن عدد نواب الوزراء المرشح تعيينهم من 13: 16 نائبا.

المزيد عن: وزارة المالية نواب الوزراء مصطفى مدبولي محمد معيط تشكيل الحكومة الجديد الجارحي أخبار مصر
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