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3 مواجهات صعبة للنني وصلاح ورمضان في افتتاح الدوري الإنجليزي

الخميس 14/يونيو/2018 - 10:41 ص
3 مواجهات صعبة للنني وصلاح ورمضان في افتتاح الدوري الإنجليزي
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الفجر الرياضي
 



أقيم اليوم الخميس، قرعة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم المقبل 2018-2019.

وأسفرت القرعة عن مواجهات نارية في الجولة الأولى، حيث يلتقي مانشيستر سيتي حامل اللقب مع أرسنال الذي يضم الدولي المصري محمد النني، كما يلتقي فريق هيديرسفيلد الذي يضم رمضان صبحي مع تشيلسي في لقاء صعب للدولي المصري.

ويواجه ليفربول الذي يضم محمد صلاح أفضل لاعب في المسابقة بالعام الماضي مع وست هام يونايتد.

 
وجاءت مواجهات الجولة الأولى كالتالي:-

أرسنال VS مانشستر سيتي 
مانشستر يونايتد VS ليستر سيتي 
هيدرسفيلد VS تشيلسسي
بورنموث VS كارديف سيتي
ليفربول VS وست هام
فولهام VS كريستال بالاس
نيوكاسيل VS توتنهام 
ساوثهامبتون VS بيرنلي 
واتفورد VS برايتون
ولفرهامبتون VS إيفرتون
3 مواجهات صعبة للنني وصلاح ورمضان في افتتاح الدوري الإنجليزي
المزيد عن: هيديرسفيلد محمد صلاح محمد النني ليفربول رمضان صبحي الدوري الإنجليزي أرسنال
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