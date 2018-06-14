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توفيق عكاشة: هناك عبء على المواطن.. وهذا قدر ربك "معلش"

الخميس 14/يونيو/2018 - 03:33 ص
توفيق عكاشة: هناك عبء على المواطن.. وهذا قدر ربك معلش
الإعلامي توفيق عكاشة
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جهاد جمال
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن هناك عبء على المواطن، متابعًا: "لكن هذا قدر ربك معلش".

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامجه المذاع عبر فضائية "العاصمة"، مساء الأربعاء، أنه أثناء تواجده بالحجز وجد فتاة ألقي القبض عليها بتهمة التظاهر، وعندما سألها سبب تظاهرها أخبرته أنها تطالب بعدم زيادة تذكرة المترو، مشيرًا إلى أن اليساريين هم من حرضوها لذلك لكي يحرقوا البلد.
 
وتابع "عكاشة": "المصريون تعلموا تعليم اشتراكي وتلقوا خدمات صحية اشتراكية، فصعب علي المواطن أن يعرف الحقيقة، وأن يدركوا أن اقتصاد الأديان الثلاثة رأسمالي".
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