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بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 11:10 م
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
جانب من المؤتمر
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فاتن غلاب
 

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمرالصحفي الذي تنظمة وزارة السياحة، للإعلان عن الفعاليات التي ستقوم بها الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨.

 

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من خبراء السياحة، بينهم نورا علي رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد الوصيف وحسام الشاعر من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية.

بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)
المزيد عن: وزارة السياحة مصر في كأس العالم كأس العالم فيفا2018 الفجر الترويج لمصر في كأس العالم أخبار مصر أخبار الفجر
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