بدء مؤتمر الإعلان عن الترويج لمصر في كأس العالم (صور)

بدأت منذ قليل، فعاليات المؤتمرالصحفي الذي تنظمة وزارة السياحة، للإعلان عن الفعاليات التي ستقوم بها الوزارة للترويج لمصر خلال بطولة كأس العالم فيفا ٢٠١٨.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وأحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وعدد من خبراء السياحة، بينهم نورا علي رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وأحمد الوصيف وحسام الشاعر من أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد المصري للغرف السياحية.