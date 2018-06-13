"برلماني": قانون تنظيم الإعلام والصحافة "دستوري"

قال النائب نادر مصطفى، أمين لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن ‏اللجنة برئاسة النائب أسامة هيكل عقدت ما لا يقل عن 39 اجتماعًا منذ ‏عام 2016 لمناقشة كافة بنود قانون تنظيم الإعلام والصحافة بكل ‏احترافية وشفافية. ‏





وأضاف "مصطفى"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن التقرير النهائي بشأن ‏مشروع القانون صدر بمشاركة آراء لجنة مشتركة من لجنة الإعلام ‏والثقافة والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة ‏والموازنة لبحثه وإعداد تقرير عنه، مُؤكدًا أن شيوخ المهنة وشبابها ‏شاركوا في الجلسات الحوارية لمناقشة القانون بالإضافة إلى مشاركة ‏مُمثلين عن نقابتي الصحفيين والإعلاميين وُممثلين من غرفة صناعة ‏الإعلام وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالإضافة إلى ‏مشاركة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة ‏الوطنية للإعلام أي أن القانون تمت مناقشته من كافة العاملين بالمهنة ولا ‏توجد أي نية من بداية مناقشة القانون بعدم الاهتمام بأي ملاحظات حول ‏القانون من المشاركين.‏



