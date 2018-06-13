طريقة تحضير شراب الليمون والفراولة

المقادير

- الفراولة : 10 pcs (مطحونة طحناً خشناً)

- سكر : 20 gr

- الماء : 1250 ml

- مكعبات الثلج : 12 pcs

- الفراولة : 6 pcs (للتزيين)

- الليمون : 40 gr (شرائح)

- مسحوق الشراب بنكهة الليمون الحامض : ملعقتان كبيرتان

- مسحوق الشراب بنكهة الفراولة : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

1. يُمزج مسحوق الشراب بنكهتي الليمون والفراولة، مع السكّر والماء، ويحرّك المزيج، حتى يذوب المسحوق كلياً، ثم، يسكب هذا المزيج في إبريق زجاجي ويبرّد جيداً.





2. توزّع المكعّبات على الأكواب قبل التقديم، وتضاف إليها حبات الفراولة المطحونة، ثم يسكب فوقها الشراب. تزيّن بحبات الفراولة وشرائح الليمون، حسب الرغبة.