ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

طريقة تحضير شراب الليمون والفراولة

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 07:19 م
طريقة تحضير شراب الليمون والفراولة
طباعة
 
المقادير
- الفراولة : 10 pcs (مطحونة طحناً خشناً) 
- سكر : 20 gr 
- الماء : 1250 ml 
- مكعبات الثلج : 12 pcs 
- الفراولة : 6 pcs (للتزيين) 
- الليمون : 40 gr (شرائح) 
- مسحوق الشراب بنكهة الليمون الحامض : ملعقتان كبيرتان 
- مسحوق الشراب بنكهة الفراولة : 3 ملاعق كبيرة 
طريقة التحضير
1. يُمزج مسحوق الشراب بنكهتي الليمون والفراولة، مع السكّر والماء، ويحرّك المزيج، حتى يذوب المسحوق كلياً، ثم، يسكب هذا المزيج في إبريق زجاجي ويبرّد جيداً.

2. توزّع المكعّبات على الأكواب قبل التقديم، وتضاف إليها حبات الفراولة المطحونة، ثم يسكب فوقها الشراب. تزيّن بحبات الفراولة وشرائح الليمون، حسب الرغبة.
المزيد عن: مشروبات كتشينو طريقة عمل النحضير الليمون
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
متي تفقد المراة صبرها
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 8:00:02 PM