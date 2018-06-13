ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعرف على بديل السعيد لـ"الأهلي" في القائمة الإفريقية

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 04:38 م
تعرف على بديل السعيد لـالأهلي في القائمة الإفريقية
طباعة
الفجر الرياضي
 

استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، للقائمة الإفريقية.

 

وجاء قرار لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، من أجل سد فراغ رحيل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق والذي رحل عقب أزمة كبيرة.

 

وكان النادى الأهلى قد استقر أيضا خلال الساعات الماضية، على وجود مؤمن زكريا بالقائمة الإفريقية، وذلك بعد انتهاء إعارته مع أهلى جدة السعودى.

المزيد عن: ناصر ماهر كورة عبد الله السعيد رياضة القائمة الإفريقية الاهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
بعد رحيل زيدان.. من تتوقع أن يقود ريال مدريد ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإيطالي الدرجة B
باليرمو
-
x
20:30
-
فروسينوني
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/13/2018 4:50:04 PM