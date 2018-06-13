تعرف على بديل السعيد لـ"الأهلي" في القائمة الإفريقية

استقرت لجنة الكرة بالنادي الأهلي على ضم ناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، للقائمة الإفريقية.

وجاء قرار لجنة الكرة بالقلعة الحمراء، من أجل سد فراغ رحيل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق والذي رحل عقب أزمة كبيرة.

وكان النادى الأهلى قد استقر أيضا خلال الساعات الماضية، على وجود مؤمن زكريا بالقائمة الإفريقية، وذلك بعد انتهاء إعارته مع أهلى جدة السعودى.