كل ما تريدين معرفته عن التهاب أوتار الركبة





وهو اصابة شائعة بسبب الاجهاد المتكرر للوتر الرضفي، لكن حدوث تمزقات متكررة في الوتر وعدم علاجها يمكن ان يؤدي لالتهاب الوتر والتسبب بالام شديدة للشخص المصاب.



قبل الخوض في اعراض التهاب التهاب اوتار الركبة، دعونا نستعرض لاهم الاسباب التي تقف وراء هذا النوع من الالتهابات.



ما هي اسباب التهاب اوتار الركبة؟

النشاط البدني المفرط واجهاد الركبة.

الشد العضلي الذي يصيب الساق ويمكن ان يزيد من الاجهاد على الوتر الرضفي.

عدم التوازن العضلي بحيث تكون العضلات في احد الساقين اقوى من الاخرى.



ما هي اعراض التهاب اوتار الركبة؟

يمكن أن يتسبب هذا النوع من الالتهاب بالاعراض التالية:

- الشعور ب الالم خاصة ما بين الرضفة ومكان ملامسة الوتر لعظم الساق، ويمكن لهذا الالم ان يزيد مع ممارسة الرياضة.

- عدم القدرة على القيام بالنشاط اليومي واداء اية حركات عادية مثل صعود الدرج او النهوض من على الكرسي.

- وفي حال كانت الاعراض اعلاه مستمرة وتزداد حدة مع الوقت وبات مصحوبا ب احمرار او تورم حول المفصل، ينصح بمراجعة الطبيب المختص لتشخيص الحالة ووصف العلاج المناسب.



ما هو علاج التهاب أوتار الركبة؟

يقوم الطبيب المختص باجراء بعض الفحوصات والضغط على اجزاء من الركبة لتحديد مكان الالم. كذلك قد يقترح الطبيب اجراء تصوير بالاشعة السينية والتصوير بالموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي لتحديد الحالة والتغيرات الحاصلة في الوتر الرضفي.



كما ينصح أطباء العظام دوما ب العلاج الفيزيائي في حالة التهاب اوتار الركبة، وذلك سعيا لتمديد العضلات وتقويتها حول الركبة ومنها تمارين الاطالة وتمرينات التقوية وحزام الوتر الرضفي.





ولتبديد الألم، يصف الطبيب مسكنات تساعد في التخلص منه والورم الذي ينتج عن التهاب اوتار الركبة.



وفي حال لم تجدي هذه العلاجات، ينصح الطبيب بالخضوع للجراحة أو الإجراءات الطبية الاخرى مثل الحقن بالستيرويد او البلازما الغنية بالصفيحات.



وتبقى الوقاية افضل السبل للحيلولة دون الاصابة بالتهاب أوتار الركبة او تفاقمها وذلك من خلال تجنب الضغط على الركبة والرياضات التي يمكن أن تتسبب بالضغط على الوتر الرضفي، مع ضرورة تقوية عضلات الركبة واستخدام الجسم بطريقة صحيحة والحفاظ على وزن طبيعي.



يعد التهاب وتر الركبة من اكثر الاصابات التي يتعرض لها الرياضيون خاصة رياضات الكرة الطائرة وكرة السلة، حتى ان الاشخاص العاديين الذين يمارسون اي من رياضات القفز يمكن ان يصابوا بالتهاب اوتار الركبة.