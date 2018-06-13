"جنرال موتورز" تعتزم زيادة إنتاج "بولت" الكهربائية.. لهذا السبب!

تعتزم مجموعة "جنرال موتورز" زيادة إنتاجها من السيارة الكهربائية "بولت" خلال العام الحالي، لكثرة الطلب عليها.





وسيتم طرح 20 سيارة كهربائية جديدة في السوق العالمية بحلول 2023، وفقًا لما ذكرته المجموعة أثناء إعلان نتائجها أمام الجمعية العمومية.





وأشارت الشركة انها في وضع يتيح لها قيادة الأسواق الرئيسية للسيارات الكهربائية في الولايات المتحدة والصين، ودخولها في شراكة مع شركات المرافق والتجمعات المحلية والحكومات وغيرها من الأطراف بهدف تسريع وتيرة انتشار البنية التحتية لخدمة السيارات الكهربائية، مع العمل على زيادة قبول المستهلكين للسيارات الكهربائية.





كما استعرضت الشركة وسائل الإنتاج واسع النطاق للسيارات ذاتية القيادة وأعلنت اعتزامها إنتاج نسخ من سياراتها "كروز أيه.في" في مصنعها بمدينة "أوريون" في ولاية ميشيجان الأمريكية حيث من المتوقع إنتاج هذا الطراز على نطاق تجاري عام 2019.





وقالت "ماري بارا" الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "جنرال موتورز" خلال الاجتماع "نحن الآن وسط ثورة في عالم النقل مع تدشين تقنيات وتطور سياراتنا وكيفية استخدامها نتيجة التطور المستمر لأسلوب حياة العملاء.. نحن لدينا الفريق المناسب والتكنولوجيا والشركاء ونطاق التصنيع والعقلية الجاهزة لقيادة هذه الثورة".