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عاجل.. أمر ملكي سعودي جديد

الأربعاء 13/يونيو/2018 - 09:05 ص
عاجل.. أمر ملكي سعودي جديد
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الفجر السعودي
 
وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بصرف أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي: "أرفع الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين على توجيهه الكريم بصرف أكثر من 1.7 مليار ريال لمستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي؛ لتوفير احتياجاتهم اللازمة لعيد الفطر المبارك، سائلا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزيه خير الجزاء على هذه اللفتة الكريمة". حسب صحيفة "سبق"

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