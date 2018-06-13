كيم كارداشيان متحدثة رسمية لمؤتمر شهير عن الجمال

وقع الاختيار على نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، لتكون المتحدثة الرسمية بمؤتمر الجمال والرعاية بالبشرة Beautycon الذي يقام سنويًا بمدينة لوس أنجلوس.





وأعلنت كيم، عن اختيارها لهذه المهمة، بنشرها لصورة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، جمعت بينها وبين شقيقتها الصغرى كايلي، التي ستكون ضمن المدعوين الرسميين للمؤتمر.









ومن المقرر إقامة المؤتمر خلال النصف الثاني من شهر يونيو الجاري بحضور عدد كبير من نجوم الفن والموضة.







