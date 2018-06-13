إيمان عاطف تكتب: الفن مرآة المجتمع !

هل يتأثر الفن بالمجتمع ؟ أم يؤثر الفن فى المجتمع ؟

فى اﻷولى يتأثر الفن بالمجتمع فيعرض كل ما يحدث فى الواقع مع اضافة رطوش تعطى المشهد اكثر إثارة ( شطة ولمون يعنى ) وقد يسرح الكاتب بخياله ويضيف كل ما هو مؤثر فى المجتمع سلباً وخصوصاً فى اﻵونة اﻵخيرة فى الدراما المصرية تعرض كل ما هو سئ ليتطور فى كل عام من اسوء ﻷسوء وإظهار مشاهد العنف وبعض اﻷلفاظ الخادشة للحياء هل هذا فن أم تشوية لصورة المجتمع المصرى ؟!

مشهد القتل ووصفة بحذافيره فى مسلسل أيوب من المشاهد شديدة القسوة حيث تقوم زوجات الفنان محمد لطفى باﻹنتقام منه وقتله بعد تخديره ووضعه فى البانيو واضافة (ماية نار) على جسدة وتحلله بالكامل ولم يتبقى منه سوى عظام هل هذا مشهد فنى ؟! أم إثارة وتشويق ؟! وتخويف لبعض الرجال من زوجاتهم ؟ (لو خايف متتجوزش إتنين هيقتلوك ).





هذا التطور السلبى فى الدراما التليفزيونية يحض البعض على تكرار هذة المشاهد وتنفيذها سواء مشاهد القتل أو ترديد بعض مقوﻻت (الشبحنة ) لبطل المسلسل (وبرنس الشبحنة) فى الدراما بﻻ منافس النجم محمد رمضان يظهر خﻻل ثﻻثين حلقة من أعماله الدرامية بكل ما هو جديد (ﻻنج ) من اﻷلفاظ الجديدة على أذان المشاهد وبالمناسبة متابعى مسلسﻻت محمد رمضان من اﻷطفال والشباب فى مرحلة المراهقة الذين يتأثرون بهذا الكﻻم ويرددونه دون وعى بما تنطق به السنتهم فى صورة تقليدية لبطلهم المفضل.





أما عن اﻷعمال الفنية النظيفة التى تحض على مكارم اﻷخﻻق ﻻ توجد ﻹنها بالمعنى البلدى ( مش بتأكل عيش وياريتهم عايزين ياكلوا عيش بس ﻻ عيش وكباب وسلطات وبابا غنوج ويركبوا عربيات ويشتروا عمارات ويسافروا وبركبوا طيارات ) هل اﻻعمال النظيفة هتركب عربيات بالتأكيد نعم بس مع الصبر والوقت والمجهود لكنهم يفضلون الربح السريع.





وأكبر دليل على فقر اﻷعمال الفنية هى اﻷتجاة لﻹثارة والضرب والعنف دون التركيز على مضمون العمل الفنى نفسه والسؤال هل نحن بالفعل نفتقر للمواهب الفنية والكتاب العظماء ؟ أم التفاهة واﻹبتذال أصبح إسلوب حياة ؟!



