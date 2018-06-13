وفاة والدة الإعلامي تامر عبد المنعم

توفت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس السيدة زينب محمود فوزي حرم الكاتب الصحفي محمد عبد المنعم، ووالدة الفنان تامر عبد المنعم بعد صراع مع المرض.





كانت الفقيدة قد نقلت إلى أحد مستشفيات القاهرة قبل أيام قليلة في أعقاب تدهور حالتها الصحية.



