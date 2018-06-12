سعر الدولار أمام الجنيه فى نهاية التعاملات اليوم الثلاثاء

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنهاية التعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل في بنك القاهرة سعر 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، و في مصرف أبوظبي الإسلامي سعر 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.





واستقر سعر الدولار في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.





وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في بنك الإسكندرية عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.





وحافظ سعر الدولار على استقراره في البنك العربي الأفريقي عند 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.





واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي البركة وكريدي أجريكول عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.