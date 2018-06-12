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مشاهدة مسلسل "لعنة كارما" الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 09:48 م
مشاهدة مسلسل لعنة كارما الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب
لعنة كارما
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الفجر الفني
 
يقدم موقع "الفجر الفني" خدمة مشاهدة مسلسل "لعنة الكارما" الحلقة 28 الثامنة والعشرون كاملة HD على اليوتيوب، بطولة هيفاء وهبي، فارس، رحومة زكي، فطين عبدالوهاب، محمد سليمان.


وتدور أحداث المسلسل حول نصابة دولية محترفة تقع في غرام أحد ضحاياها، وهو ما يؤدي إلى دخولها السجن.
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