ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. ننشر الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:02 م
عاجل.. ننشر الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء
طباعة
 
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الجديدة الكلية لم تتعد 26% فى أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، موضحا أن الاستهلاك المنزلى سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24% .

وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، أن سعر الكيلو وات ساعة جنيه و 4  قروش.

وأشار "شاكر"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن شرائح الاستهلاك الجديدة، إلى أن نسبة زيادة أسعار الاستهلاك الكهرباء للمصانع تبلغ 41،8%، مضيفًا أن شريحة استهلاك 50 كيلووات شهريًا سترتفع من 7.5 إلى 12 جنيها.

وكان سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.


المزيد عن: وزير الكهرباء الكهرباء الاقتصاد المصري اسعار الكهرباء الجديدة اخبار مصر اليوم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
باراجواي - أساسي
-
x
15:05
-
اليابان - أساسي
بولندا - أساسي
-
x
18:00
-
ليتوانيا - أساسي
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/12/2018 1:20:02 PM