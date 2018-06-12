عاجل.. ننشر الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الزيادة الجديدة الكلية لم تتعد 26% فى أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، موضحا أن الاستهلاك المنزلى سيصل نسبة الزيادة فيه إلى 24% .





وأضاف شاكر، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم، أن سعر الكيلو وات ساعة جنيه و 4 قروش.





وأشار "شاكر"، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن شرائح الاستهلاك الجديدة، إلى أن نسبة زيادة أسعار الاستهلاك الكهرباء للمصانع تبلغ 41،8%، مضيفًا أن شريحة استهلاك 50 كيلووات شهريًا سترتفع من 7.5 إلى 12 جنيها.





وكان سعر الكيلو وات ساعة المالى الماضى يبلغ 95 قرش وفقا لأسعار الوقود العالمية وتمثل هذه التكلفة متوسط تكلفة الكيلو وات على مستوى العالم، وبلغت قيمة دعم الدولة لقطاع الكهرباء ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال العام الماضى.







