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عاجل.. وزير الكهرباء يعلن نسبة الزيادة الجديدة في الأسعار

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 01:01 م
عاجل.. وزير الكهرباء يعلن نسبة الزيادة الجديدة في الأسعار
أرشيفية
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أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء، مؤكدا أنها لم تتعد 26% في أسعار الكهرباء، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن؛ للإعلان عن أسعار الكهرباء الجديدة التى سيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم.

وتطبق الأسعار الجديدة على فاتورة الاستهلاك الشهرية، وهي كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 22 قرش)

الشريحة الثانية  من 51 إلى  100 كيلو وات (30 قرش) 

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (36 قرش) 

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (70 قرش)

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (90 قرش) 

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات  (135 قرش)

الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 145 قرش) 

المزيد عن: وزير الكهرباء فاتورة الاستهلاك الشهرية فاتورة الاستهلاك الدكتور محمد شاكر أسعار الكهرباء
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