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أمين "الأعلى للآثار" يكشف حقيقة وصفه منتقدي لوجو المتحف الكبير بـ"المتخلفين"

الثلاثاء 12/يونيو/2018 - 03:00 ص
أمين الأعلى للآثار يكشف حقيقة وصفه منتقدي لوجو المتحف الكبير بـالمتخلفين
الدكتور مصطفى وزيري
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حسام زيدان
 
رد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على ما أثير في بعض وسائل الإعلام التي نشرت على لسانه، ووصفه لمنتقدي لوجو المتحف المصري الكبير بـ"متخلفين"، قائلًا إن ما تردد غير صحيح على الإطلاق.

وأوضح وزيري في تصريح لـ"الفجر"، أنه لم يصرح لأي جريدة أو موقع أية تصريحات بخصوص اللوجو، لافتًا إلى أن شعار المتحف المصري الكبير من اختصاص إدارة المتحف.

وتابع وزيري، أن نقد الجميع محل تقدير، والكل يسعى لمصلحة واحدة وهي خروج المنتج المصري في أفضل صورة. 

وطالب وزيري، بضرورة تحري الدقة فيما تروجه بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن ضجة كبيرة أثيرت حول شعار المتحف المصري الكبير والذي تم كشف الستار عنه يوم الأحد 10 يونيو في مؤتمر صحفي عالمي، وانتقد عدد كبير من أساتذة الجامعة والأثريين والمهتمين بالشأن الأثري في مصر والباحثين تصميم الشعار ووصفوه بأنه غير مناسب ولا يليق بصرح عالمي كالمتحف المصري الكبير.
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