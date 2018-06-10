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اليوم الـ26 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

الأحد 10/يونيو/2018 - 10:02 م
اليوم الـ26 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
اليوم الـ26 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ
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أحمد يسرى
 
*الفصل السّابع: فراسة الحَيوان...

*لكل حيوان صفة يشتهر بها بنسبة مائة بالمائة كالشجاعة للأسد والأمومة للقطة و الدهاء للثعلب والصبر للجمل ، وفى السطور التالية نقوم بسرد نماذج لحيوانات من الطبيعة مع ذكر صفاتها وكل ماعليك ربط هيئة الحيوان بصفاته مع شبيهه من بنى الإنسان إن وُجِد.

الدب: بطيئ الفهم غدور يحب اللهو ،شَرِهْ، يتقدم متجنباً ببطء ، صبور مع قوة ، عدم التمييز عند الغضب.

الضبع: قوى أحمق ، ذليل  فى عقر داره لكنه شجاع فى الغربة ، شره مخادع تغلب عليه الغفلة والحماقة وسوء تقدير العواقب.

الذئب: جريئ شجاع مقدام لايتحرك إلا فى قطيع ومرافقة ، له أنثى واحدة طوال عمره مخلص لها ، يحترم كبار السن من القطيع ومن يكبروه ، مخطط بارع لصيد الفرائس بالتعاون مع أقرانه وله صبر على الجوع ، لاينسى المعروف ولاينسى الإساءة ،لايمكن السيطرة عليه ترويضه أو إستئناسه.

**المصدر: كتاب علم الفراسة الحديث لجرجى زيدان-1954
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