اليوم الـ26 من شَهر رَمَضَان المُعَظّم 1439هـ

*الفصل السّابع: فراسة الحَيوان...





*لكل حيوان صفة يشتهر بها بنسبة مائة بالمائة كالشجاعة للأسد والأمومة للقطة و الدهاء للثعلب والصبر للجمل ، وفى السطور التالية نقوم بسرد نماذج لحيوانات من الطبيعة مع ذكر صفاتها وكل ماعليك ربط هيئة الحيوان بصفاته مع شبيهه من بنى الإنسان إن وُجِد.





الدب: بطيئ الفهم غدور يحب اللهو ،شَرِهْ، يتقدم متجنباً ببطء ، صبور مع قوة ، عدم التمييز عند الغضب.





الضبع: قوى أحمق ، ذليل فى عقر داره لكنه شجاع فى الغربة ، شره مخادع تغلب عليه الغفلة والحماقة وسوء تقدير العواقب.





الذئب: جريئ شجاع مقدام لايتحرك إلا فى قطيع ومرافقة ، له أنثى واحدة طوال عمره مخلص لها ، يحترم كبار السن من القطيع ومن يكبروه ، مخطط بارع لصيد الفرائس بالتعاون مع أقرانه وله صبر على الجوع ، لاينسى المعروف ولاينسى الإساءة ،لايمكن السيطرة عليه ترويضه أو إستئناسه.



