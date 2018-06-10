رئيس حزب المصريين الأحرار: لن يقوي علينا عدو بالعمل وبقيادتنا المُحبة للوطن

استهل الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، كلمته فى حفل إفطار نائب المصريين الأحرار بالزيتون والأميرية حاتم باشات، موجهًا التهنئة لجموع المصريين والشعب العربي بشهر رمضان الكريم وقدوم عيد الفطر المبارك؛ داعيًا الجميع للثبات على الأمل والتفاؤل والعمل الجاد لمواجهة أعدائنا.





وقال "خليل"، إنه طالما علي سدة الحكم قيادة مقاتله وبناءه ومُحبه للوطن ممثله في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمود الخيمة قواتنا المسلحة الوطنية ستحدث طفرة للبلاد ولن يقوي عليها عدو مهما كان.





وأضاف رئيس حزب« المصريين الأحرار»، تطلعوا للتغيرات التي ستشهدها البلاد للافضل دومًا ولكن يتطلب الأمر عمل الجميع بصورة جادة ومضنيه؛ موضحا بان الحزب اتخذ علي عاتقة امرا غاية الأهمية وهو العمل علي إستعادة الشخصية المصرية .





وأشار إلي أن استعادة الشخصية المصرية أمرًا غاية الصعوبة والأهمية ويعمل الحزب بصورة جادة وفق دراسات ودشن مركز دراسات إستراتيجية يتوالي مسئوليته اللواء إيهاب الشحات لوضع رؤية للعمل.





وأستطرد: إن استعادة الشخصية المصرية بكافة المناحي يستدعي العمل بمحاور متعددة ومنها الفن الذي عليه دوراً هامًا باعتباره أحد القوي الناعمة، مؤكدا بأن الحزب يعمل اولا لصالح مصر اولاً و يهدف عودة المجتمع إلي لغة التسامح و المحبه وإعادة الحياة الاجتماعية الصحيحة والفكرية السليمة".



